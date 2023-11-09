Замглавы «Роскосмоса» Овчинников умер в 40 лет
Заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников скончался в возрасте 40 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Печальное известие распространил бывший глава государственной корпорации, член Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
Как рассказал сенатор, он пригласил Овчинникова на должность своего первого заместителя в 2018 году из Федеральной антимонопольной службы. По словам Рогозина, с предыдущего места работы его отпускали неохотно, поскольку ценили.
Рогозин отметил, что на новой должности его первый заместитель помог навести финансовый порядок в Роскосмосе. «Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией», -написал сенатор в соцсетях.
Рогозин также подчеркнул человеческие качества Овчинникова, который, по словам экс-главы госкорпорации, был хорошим и порядочным человеком. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после перехода в «Роскосмос» в 2018 году 35-летний Максим Овчинников стал самым молодым топ-менеджером этой госкорпорации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru