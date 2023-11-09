Замглавы «Роскосмоса» Овчинников умер в 40 лет

Заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников скончался в возрасте 40 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Печальное известие распространил бывший глава государственной корпорации, член Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

Как рассказал сенатор, он пригласил Овчинникова на должность своего первого заместителя в 2018 году из Федеральной антимонопольной службы. По словам Рогозина, с предыдущего места работы его отпускали неохотно, поскольку ценили.