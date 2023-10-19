Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» заочно арестован по делу о хищении

Басманный районный суд российской столицы принял решение о заочном аресте бывшего топ-менеджера Роскосмоса и заместителя руководителя департамента аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Владимира Мешкова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную инстанцию.

Экс-чиновник объявлен в розыск по линии министерства внутренних дел. По информации СМИ, Мешков замешан в хищении свыше 600 миллионов рублей из бюджета, которые предназначались для реконструкции стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности. Это головное предприятие космического ведомства по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей.

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Следственный комитет открыл это уголовное дело в начале 2019 года. В рамках расследования были задержаны бывший главный бухгалтер копании «Москапстрой» Василий Тубольцев и ещё нескольких руководителей фирм, которые участвовали в выводе похищенных средств.

Гендиректор и соучредитель «Москапстроя» Максим Щербаков скрылся от следствия и также арестован заочно. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Мешков, предположительно, находится сейчас за рубежом.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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