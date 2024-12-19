Замглавы Росалкогольтабакконтроля Афанасенко арестована по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя главы Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль, ранее Росалкогольрегулирование) Елену Афанасенко по делу о получении взятки. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Афанасенко арестована на месяц и 30 суток. Ей инкриминируется статья 290 УК, ч. 5 («получение крупной взятки группой лиц по предварительному сговору или в составе организованной группы»), а также ч. 6 той же статьи («получение взятки в особо крупном размере»), что может грозить ей наказанием до 15 лет лишения свободы.