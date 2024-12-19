Замглавы Росалкогольтабакконтроля Афанасенко арестована по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя главы Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль, ранее Росалкогольрегулирование) Елену Афанасенко по делу о получении взятки. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Афанасенко арестована на месяц и 30 суток. Ей инкриминируется статья 290 УК, ч. 5 («получение крупной взятки группой лиц по предварительному сговору или в составе организованной группы»), а также ч. 6 той же статьи («получение взятки в особо крупном размере»), что может грозить ей наказанием до 15 лет лишения свободы.

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Решение об аресте вступит в силу 24 декабря. Согласно версии следствия, Афанасенко и другие фигуранты дела получили взятку в особо крупном размере за лицензирование оборота алкогольной продукции и за «общее покровительство», выраженное в содействии и решении административно-хозяйственных вопросов.

Также по делу проходит экс-замглавы Росалкогольтабакконтроля Ирина Голосная, следствие требует ареста для нее, подозревая ее в получении взятки в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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