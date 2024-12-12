Экс-губернатора Рязанской области Любимова отправили в СИЗО по делу о взятке
Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Мера пресечения избрана на два месяца, сообщили в пресс-службе столичных судов.
По данным следствия, Любимов получил взятку в виде денежных средств и имущества за покровительство и попустительство по службе во время его руководства регионом.
Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).
Следствие продолжает расследование обстоятельств преступления, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп пока не определился с планом по Украине
- Экс-губернатора Рязанской области Любимова отправили в СИЗО по делу о взятке
- СМИ: Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о военных базах
- Москалькова сообщила о договоренности с Украиной по посылкам для пленных
- Водитель авто погиб при столкновении с электробусом в Москве
- Суд приговорил бывшего военкома Якутска к десяти годам колонии за взятки
- В Калининградской области введут продуктовые карты для малоимущих
- Центробанк РФ поднял официальный курс евро выше 110 рублей
- Главный флаг Украины сняли из-за сильного ветра
- Дрон врезался в спортивный центр в Китае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru