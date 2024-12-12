Экс-губернатора Рязанской области Любимова отправили в СИЗО по делу о взятке

Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Мера пресечения избрана на два месяца, сообщили в пресс-службе столичных судов.

По данным следствия, Любимов получил взятку в виде денежных средств и имущества за покровительство и попустительство по службе во время его руководства регионом.

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Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Следствие продолжает расследование обстоятельств преступления, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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