Замглавы «Почты России» отправлен под домашний арест
Заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергея Емельченков отправлен под домашний арест. Такое решение вынес Чертановский районный суд Москвы. Именно о такой мере пресечения просило следствие.
Суд счёт обоснованных ходатайство и удовлетворил его на срок до 13 сентября. Согласно материалам, представленным на заседании, Следственный комитет обвинил чиновника в превышении должностных полномочий.
Сам обвиняемый своей вины не признал, отмечает RT. По данным сетевых изданий, замглавы государственной компании, предположительно, может быть причастен к картельному сговору.
По этому же делу, согласно источникам, задержан владелец «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин. Она выступала подрядчиком поставок для госкомпании.
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