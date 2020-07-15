Замглавы «Почты России» отправлен под домашний арест

Суд счёт обоснованных ходатайство и удовлетворил его на срок до 13 сентября. Согласно материалам, представленным на заседании, Следственный комитет обвинил чиновника в превышении должностных полномочий.

Сам обвиняемый своей вины не признал, отмечает RT. По данным сетевых изданий, замглавы государственной компании, предположительно, может быть причастен к картельному сговору.

По этому же делу, согласно источникам, задержан владелец «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин. Она выступала подрядчиком поставок для госкомпании.

