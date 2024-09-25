Замглавы Минтранса назвал стоимость билета на ВСМ «Москва - Петербург»

Выступая на пленарном заседании Госдумы, он отметил, что ВСМ представляет пассажирам «совершенно другой уровень комфорта», с чем и связан возможный ценовой диапазон.

«Мы говорим о том, что выход к 2030 году на частоту 10-15 минут курсирования поездов, поэтому вот те параметры, которые закладываем: комфорт всё равно, ценовая доступность и частотность», - указал замминистра.

Зверев также напомнил, что начало движения по ВСМ запланировано третий квартал 2028 года.

Ранее в Центре биометрических технологий заявили, что в России пройдут испытания возможности посадки на поезд по биометрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

