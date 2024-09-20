Из Москвы в Минск запустят еще одну «Ласточку»
Новая пара электропоездов «Ласточка» начнёт курсировать между Москвой и Минском с 1 ноября 2024 года. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Уточняется, что уехать из Москвы в Минск на электропоезде №719/720 можно будет по пятницам, субботам и воскресеньям, а вернуться в российскую столицу по субботам, воскресеньям и понедельникам.
Кроме того, с 25 октября начнёт курсировать дополнительный пассажирский поезд №251/252 «Санкт-Петербург – Минск».
«Важно, что уже ведётся работа по определению этапов строительства высокоскоростной магистрали «Москва - Минск», - заключил Мезенцев.
Ранее в Центре биометрических технологий заявили, что в России пройдут испытания возможности посадки на поезд по биометрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru