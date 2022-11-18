Замглавы Херсонской области Губарева вышла на свободу

Замглавы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерину Губареву отпустили на свободу. Об этом сообщил муж чиновницы, бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев.

Губарев рассказал, когда его супруга сможет выйти на свободу

Ранее Губареву задержали в рамках уголовного дела об экономическом преступлении, напоминает «Свободная пресса».

«Моя жена Екатерина Губарева на свободе. <...> По договоренности ... со следствием не могу разглашать суть дела. Однако если мной будет замечена системная активность по дискредитации моей честной фамилии, оставляю за собой право рассказать все как есть», — написал Губарев в своем Telegram-канале.

Супруг чиновницы поблагодарил всех «за неравнодушие и поддержку», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧиновникиХерсон
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