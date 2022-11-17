Губарев рассказал, когда его супруга сможет выйти на свободу

Бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев в своём Telegram-канале заявил, что его супруга Екатерина может выйти на свободу 17 ноября.

В Херсонской области пропала замглавы администрации Губарева

По его словам, об этом она сама рассказала ему в ходе телефонного разговора.

«Вчера вечером моя жена Екатерина Губарева позвонила мне и сообщила, что сегодня будет на свободе. Ждём», - написал Губарев.

Ранее RT со ссылкой на источники сообщил, что замглавы администрации Херсонской области Екатерину Губареву задержали по делу об экономическом преступлении.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХерсонДНР
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