Замгендиректора «Аэрофлота» арестовали по подозрению в хищении 250 млн рублей

В Москве арестован замгендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Владимир Александров по делу о мошенничестве на сумму не менее 250 млн рублей. Об этом пишет Интерфакс.

Суд назначил арест подозреваемого до 30 ноября. Отмечается, что топ-менеджер авиакомпании попросил избрать меру, не связанную с заключением в СИЗО.

По информации агентства, Александров готов сотрудничать со следствием, но свою отрицает. Согласно версии следствия, в 2015-2016 годах Александров вместе с сообщниками оформил со сторонней компанией четыре договора о юридических услугах, которые по факту не были выполнены. Однако по этим договорам в 2016-2018 годы были переведено более 250 млн рублей.

В "Аэрофлоте" агентству сообщили, что оказывают помощь следствию. Накануне сообщалось, что Александров был вызван на допрос по данному делу.

