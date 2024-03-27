Замглавы ФТС Ягодкину обвинили в превышении полномочий

Отмечается, что обвинение чиновнице было предъявлено в Басманном суде Москвы.

Ягодкина была задержана в столице 26 марта. По данным источников РБК, её подозревают в ряде коррупционных преступлений, связанных с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.

Кроме того, силовиками была раскрыта преступная группа из числа руководителей Минэкономразвития и бизнесменов Ставропольского края, которые подозреваются в рейдерских захватах в регионе, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».

