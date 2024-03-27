Замглавы ФТС Ягодкину обвинили в превышении полномочий
Заместителя главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Елену Ягодкину обвинили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что обвинение чиновнице было предъявлено в Басманном суде Москвы.
Ягодкина была задержана в столице 26 марта. По данным источников РБК, её подозревают в ряде коррупционных преступлений, связанных с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.
Кроме того, силовиками была раскрыта преступная группа из числа руководителей Минэкономразвития и бизнесменов Ставропольского края, которые подозреваются в рейдерских захватах в регионе, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru