Замглавы ФТС Ягодкину арестовали на два месяца

Суд арестовал чиновницу на два месяца. Она пробудет под стражей до 26 мая 2024 года. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, Ягодкина выдавала и незаконно продлевала сроки исполнения обязательств по акцизным маркам для двух компаний. Предприятия реализовывали контрафактную алкогольную продукцию.

В результате действий чиновницы бюджет недополучил налогов и сборов на сумму более 1,2 миллиарда рублей

Ягодкину задержали 26 марта в Москве. Пост замглавы ФТС она занимает с сентября 2019 года, передает «Радиоточка НСН».

