Замглавы ФТС Ягодкину арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал заместителя главы Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину, пишет РИА Новости.

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Суд арестовал чиновницу на два месяца. Она пробудет под стражей до 26 мая 2024 года. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, Ягодкина выдавала и незаконно продлевала сроки исполнения обязательств по акцизным маркам для двух компаний. Предприятия реализовывали контрафактную алкогольную продукцию.

В результате действий чиновницы бюджет недополучил налогов и сборов на сумму более 1,2 миллиарда рублей

Ягодкину задержали 26 марта в Москве. Пост замглавы ФТС она занимает с сентября 2019 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Максим Константинов
ТЕГИ:АкцизыТаможняСуд

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