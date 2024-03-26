Путин призвал Генпрокуратуру строго наказывать за казнокрадство
Прокурорам следует строго наказывать тех, кто занимается казнокрадством. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры, он отметил, что нужно строго следить за тем, чтобы выделяемые на развитие страны деньги не уходили в чей-то карман.
«Надо очень строго следить за тем, чтобы ни к кому... эти деньги не прилипали. Чтобы они все эффективно были направлены на повышение нашего экономического благосостояния», - заключил глава государства.
Ранее Никулинский суд Москвы признал экс-замминистра просвещения Марину Ракову виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил её к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru