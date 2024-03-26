Путин призвал Генпрокуратуру строго наказывать за казнокрадство

Выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры, он отметил, что нужно строго следить за тем, чтобы выделяемые на развитие страны деньги не уходили в чей-то карман.

«Надо очень строго следить за тем, чтобы ни к кому... эти деньги не прилипали. Чтобы они все эффективно были направлены на повышение нашего экономического благосостояния», - заключил глава государства.

Ранее Никулинский суд Москвы признал экс-замминистра просвещения Марину Ракову виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил её к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает RT.

