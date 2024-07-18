Замглавы фонда капремонта Подмосковья Дымнич задержан по делу о взятке

Замдиректора Фонда капремонта Подмосковья по конкурентным процедурам Мстислава Дымнича задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Информация о задержании опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

Из него следует, что вопрос об аресте будет рассматривать Тверской суд.

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В 2005 году Мстислав Дымнич закончил Московский государственный университет сервиса с дипломом экономиста.

Через семь лет он завершил обучение в Российском государственном социальном университете по специальности юрист. А сфере ЖКХ он работал в течение четырех лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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