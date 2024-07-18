Суд арестовал бывшего члена Высшего совета ЛДПР и депутата Госдумы Абельцева

Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего члена Высшего совета ЛДПР и депутата четырех созывов Госдумы Сергея Абельцева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Абельцеву вменяется в вину совершение мошенничества в особо крупном размере, за что ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

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Абельцев был депутатом четырех созывов Госдумы, начиная с 1993 года. После окончания депутатской карьеры в 2011 году оставался активным членом партии.

В период с 2011 по апрель 2022 года он работал помощником Владимира Жириновского, а с апреля 2022 по ноябрь 2023 года исполнял обязанности помощника первого заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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