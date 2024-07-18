Суд арестовал бывшего члена Высшего совета ЛДПР и депутата Госдумы Абельцева

Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего члена Высшего совета ЛДПР и депутата четырех созывов Госдумы Сергея Абельцева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Абельцеву вменяется в вину совершение мошенничества в особо крупном размере, за что ему может грозить до 10 лет лишения свободы.