Замглавы департамента Минобрнауки Журавлева арестовали за взятку

Факт задержания подтвердила пресс-служба министерства, отметив, что Минобрнауки оказывает необходимое содействие правоохранителям.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы дела, Журавлева арестовали, чиновник признал свою вину. Отмечается, что предполагаемым взяткодателем является исполнительный директор ООО «КМ-ФИНАНС» Александр Евдокименко. Мужчина также дал признательные показания и способствует разбирательству. Сумма взятки и фабула дела не уточняются.

Согласно данным сайта Минобрнауки, Дмитрий Журавлев занимает пост замглавы департамента координации работы организаций в сфере сельскохозяйственных наук. Чиновник курирует отдел аналитико-методологического обеспечения деятельности таких организаций, а также отдел программ и проектов в сфере АПК.

