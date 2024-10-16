Замглавы администрации Ухты отправился добровольцем на СВО

Замглавы администрации города Ухта ушел добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба.

«Замруководителя администрации Ухты Виталий Зарубин добровольно отправился на СВО. Активист движения "Волонтерская Рота" присоединился к бригаде ГРОМ "Каскад". Вместе с ним в ряды добровольцев вступили 24 молодых активиста из 17-ти регионов», — написал руководитель региона в Telegram.

Уйба назвал решение Зарубина примером мужества, подчеркнув, что новое поколение готово защищать Отечество словом и делом. Это демонстрирует «единство народа перед лицом современных вызовов».

Ранее стало известно, что заместитель губернатора Белгородской области Александр Лоренц решил вступить в добровольческий отряд «БАРС-Белгород», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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