Замглавы администрации Херсона посмертно удостоен звания Героя России

Первый замглавы Херсонской администрации Алексей Катериничев, погибший при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) удостоен звания Героя России. Соответствующий документ подписал российский президент Владимир Путин.

«Присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)», — сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее о гибели первого замглавы администрации Херсонской области по безопасности рассказал член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Малькевича, первый замглавы ВГА проработал на своей должности всего полтора месяца.

