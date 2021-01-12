Замгенпрокурора на Урале уезжает в Москву на повышение
Заместитель генерального прокурора России в Уральском федеральном округе Игорь Ткачев уезжает из Екатеринбурга в Москву на повышение. Он займёт должность заместителя главы ведомства по надзору за следствием в центральных аппаратах Следственного комитета и министерства внутренних дел.
Эту информацию Ura.ru подтвердил сам Ткачев. По его словам, его обязанности будут заключаться в организации работы участков по поддержанию обвинения в судах и арбитражных процессах. Уточнения по своему функционалу он получит после переезда в столицу.
Ткачев был назначен замгенпрокурора по УрФО в апреле прошлого года. До этого он руководил прокуратурой Курганской и Оренбургской областей. Игорь Ткачев родился в Ставропольском крае, в середине 2000-ых годов занимал должность прокурора Дагестана.
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