Отказ от иностранных мессенджеров при работе с клиентами назвали неадекватным

«Я убежден, что любое принуждение потребителя к тому или иному клиентскому пути взаимодействия с бизнесом или государством, это едва ли хорошо. Понятно, что есть забота о персональных данных, так как утечки происходят. Но, на наш взгляд, они не из-за этого происходят. Чем меньше способов взаимодействовать у потребителей с провайдерами любых услуг, включая маркетплейсы, тем больше будет проблем в этом взаимодействии. Понятно, что не все захотят взаимодействовать через «Госуслуги», например. Хотя это тоже обсуждалось», - рассказал он.

По его словам, российской полноценной замены пока нет, поэтому и говорить об этом рано.

«Могу сказать, что это не выглядит адекватным, но вполне в духе времени. Я вообще не знаю, есть ли полноценные российские мессенджеры, кроме соцсети VK, которая используется для коммуникации, уведомления могут приходить от авиакомпаний и так далее. Но это не очень удобно для пользователей, которые проводят время в мессенджерах больше, например, в том же Telegram. Поэтому говорить о том, что у России есть готовое решение, очень преждевременно, замены нет», - заключил собеседник НСН.

Роскомнадзор технологически может осуществлять блокировку звонков через мессенджеры, заявил ранее глава ведомства Андрей Липов, передает «Радиоточка НСН».

