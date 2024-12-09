Отказ от иностранных мессенджеров при работе с клиентами назвали неадекватным

Не все пользователи захотят взаимодействовать через «Госуслуги» с маркетплейсами и другими поставщиками услуг, заявил НСН Александр Ефимов.

Чем меньше способов взаимодействовать у потребителей с провайдерами любых услуг, включая маркетплейсы, тем больше будет проблем в этом взаимодействии, заявил НСН председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Александр Ефимов.

Минцифры РФ предложило ограничить использование иностранных мессенджеров в рабочих целях для ряда пользователей – в частности, для сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки при взаимодействии с клиентами-физлицами, для служащих Банка России, работников операторов связи, гражданских служащих госслужбы и госслужащих субъектов РФ, передает «Интерфакс». Предлагается ввести эти нормы с 1 сентября 2026 года. Ефимов идею не поддержал.

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«Я убежден, что любое принуждение потребителя к тому или иному клиентскому пути взаимодействия с бизнесом или государством, это едва ли хорошо. Понятно, что есть забота о персональных данных, так как утечки происходят. Но, на наш взгляд, они не из-за этого происходят. Чем меньше способов взаимодействовать у потребителей с провайдерами любых услуг, включая маркетплейсы, тем больше будет проблем в этом взаимодействии. Понятно, что не все захотят взаимодействовать через «Госуслуги», например. Хотя это тоже обсуждалось», - рассказал он.

По его словам, российской полноценной замены пока нет, поэтому и говорить об этом рано.

«Могу сказать, что это не выглядит адекватным, но вполне в духе времени. Я вообще не знаю, есть ли полноценные российские мессенджеры, кроме соцсети VK, которая используется для коммуникации, уведомления могут приходить от авиакомпаний и так далее. Но это не очень удобно для пользователей, которые проводят время в мессенджерах больше, например, в том же Telegram. Поэтому говорить о том, что у России есть готовое решение, очень преждевременно, замены нет», - заключил собеседник НСН.

Роскомнадзор технологически может осуществлять блокировку звонков через мессенджеры, заявил ранее глава ведомства Андрей Липов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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