Заменивший Маслякова в КВН Нагиев ушел со сцены в середине игры
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, который временно заменил ведущего КВН Александра Маслякова, покинул сцену в середине игры первой 1/8 финала Высшей лиги. Об этом сообщает NEWS.ru.
Как сообщили порталу зрители, которые присутствовали на прошедшем накануне мероприятии в Театре Российской Армии, инцидент произошел спустя час после начала игры. Перед началом конкурса «Биатлон» Нагиев спустился в зал и сел рядом с редактором КВН.
«Как Александр Васильевич столько лет стоит за этой стойкой? Ни черта не видно! Наверное, и не смеется поэтому никогда», — посетовал шоумен.
По завершении «Биатлона» Нагиев покинул место, с которого открывался обзор на сцену, вернулся за стойку ведущего и довел игру до конца.
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