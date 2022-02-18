Заменивший Маслякова в КВН Нагиев ушел со сцены в середине игры

Как сообщили порталу зрители, которые присутствовали на прошедшем накануне мероприятии в Театре Российской Армии, инцидент произошел спустя час после начала игры. Перед началом конкурса «Биатлон» Нагиев спустился в зал и сел рядом с редактором КВН.

«Как Александр Васильевич столько лет стоит за этой стойкой? Ни черта не видно! Наверное, и не смеется поэтому никогда», — посетовал шоумен.

По завершении «Биатлона» Нагиев покинул место, с которого открывался обзор на сцену, вернулся за стойку ведущего и довел игру до конца.

