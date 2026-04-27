Стоматолог рассказал, как санкции повлияли на доступность препаратов

Из-за санкций были сложности с доставкой анестезии в Россию, но врачам удалось адаптироваться, заявил врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН.

«По анестезии были сложности с доставкой, но мы адаптировались. Сейчас уже есть официальные сертифицированные препараты, есть официальные поставки. Поэтому уже нет такой острой нехватки. По-прежнему некоторые представители известных фирм остались в Москве, несмотря на все санкции. Да, цены немного выросли, но к нам все приезжает. Такая же история, как с автомобилями, все к нам попадает, но все выросло в цене», - рассказал он.

Ранее врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН признался, что к нему часто обращаются пациенты, которые делали эстетическое лечение зубов в Турции или Китае, но что-то пошло не так.

