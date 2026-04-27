Врач предупредил о влиянии пластической хирургии на челюсть
Михаил Агами заявил НСН, что любые манипуляции с лицом могут оказать влияние и на зубочелюстную систему.
Пластическая хирургия лица может оказывать воздействие на челюсть и зубы, заявил врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН.
«Пластическая хирургия может отражаться на зубах, так как это все мышцы лица, нервы… Все связано. Любые манипуляции на лице могут влиять на зубочелюстную систему. Последствий может быть очень много. При вмешательстве может происходить потеря чувствительности, например, это первое, что пришло в голову. А на самом деле последствий может быть больше», - отметил он.
Ранее врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН признался, что к нему часто обращаются пациенты, которые делали эстетическое лечение зубов в Турции или Китае, но что-то пошло не так.
Горячие новости
- РФ ответила на 20-й пакет санкций ЕС расширением списка лиц с запретом на въезд
- Суд оштрафовал Pinterest и TikTok на 10,5 млн рублей
- Дойдем до роботов: Как ИИ помогает стоматологам ставить диагнозы
- Врач предупредил о влиянии пластической хирургии на челюсть
- СМИ: Топ-менеджер «Яндекса» Лойтер погиб на рыбалке в Волгоградской области
- Стоматолог рассказал, как санкции повлияли на доступность препаратов
- Куда обращаться при некачественных косметологических услугах
- Путин призвал парламентариев не зацикливаться на запретах и ограничениях
- «Цены не снизятся никогда»: Россиян призвали незамедлительно покупать квартиры
- Когда допустимы косметологические услуги в домашних условиях