Врач предупредил о влиянии пластической хирургии на челюсть

Пластическая хирургия лица может оказывать воздействие на челюсть и зубы, заявил врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН.

«Пластическая хирургия может отражаться на зубах, так как это все мышцы лица, нервы… Все связано. Любые манипуляции на лице могут влиять на зубочелюстную систему. Последствий может быть очень много. При вмешательстве может происходить потеря чувствительности, например, это первое, что пришло в голову. А на самом деле последствий может быть больше», - отметил он.

Ранее врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН признался, что к нему часто обращаются пациенты, которые делали эстетическое лечение зубов в Турции или Китае, но что-то пошло не так.

