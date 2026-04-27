СМИ: Топ-менеджер «Яндекса» Лойтер погиб на рыбалке в Волгоградской области
Топ-менеджер зарубежного направления «Яндекса» Сергей Лойтер погиб на рыбалке в Волгоградской области. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.
Уточняется, что трагедия произошла в районе хутора Громки. Утром 25 апреля четверо рыбаков, возвращавшиеся на лодке домой, перестали выходить на связь. Позже были обнаружены тела трёх мужчин.
Кроме Лойтера погиб Игорь Прохоров - водитель руководителя торгово-промышленной группы «БИС» Александра Назарова, поиски которого продолжаются.
Ранее на острове Пхукет в Таиланде погиб 22-летний гражданин России, который упал с верхнего этажа кондоминиума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
