Зал заседаний правительства Армении разгромлен протестующими
Протестующие в Ереване, которые выступают против заключения мира в Нагорном Карабахе, разгромили зал заседаний правительства Армении, сообщает РИА Новости.
В помещении поломаны стулья, перевернуты столы.
На площади перед правительством собрались несколько сотен человек, а также большое количество сигналящих автомобилей.
Ранее сообщалось, что часть протестующих направилась к дому главы кабмина Армении Николы Пашиняна.
Главы Армении, Азербайджана и России приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Как сообщил президент России Владимир Путин, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября.
Азербайджан и Армения должны обменяться военнопленными, а в Карабахе разместят российских миротворцов.
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