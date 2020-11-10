Зал заседаний правительства Армении разгромлен протестующими

Протестующие в Ереване, которые выступают против заключения мира в Нагорном Карабахе, разгромили зал заседаний правительства Армении, сообщает РИА Новости.

В помещении поломаны стулья, перевернуты столы.

В Ереване вспыхнули протесты после заявления о прекращении войны в Карабахе

На площади перед правительством собрались несколько сотен человек, а также большое количество сигналящих автомобилей.

Ранее сообщалось, что часть протестующих направилась к дому главы кабмина Армении Николы Пашиняна.

Главы Армении, Азербайджана и России приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Как сообщил президент России Владимир Путин, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября.

Азербайджан и Армения должны обменяться военнопленными, а в Карабахе разместят российских миротворцов.

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ФОТО: pixabay.com
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