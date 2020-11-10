В Ереване вспыхнули протесты после заявления о прекращении войны в Карабахе
В Ереване начались протесты после заявлений о договоренностях по Карабаху, сообщает РИА Новости.
Протестующие ворвались в здание правительства Армении. Люди бьют стекла на первом этаже. Также на площади перед правительством слышны выстрелы.
Часть протестующих направилась к дому главы кабмина Армении Николы Пашиняна.
Напомним, полное прекращение огня в Карабахе начинается с 00.00 мск 10 ноября. Президент России Владимир Путин сделал заявление по поводу прекращения войны в Карабахе. Там будут размещены российские миротворческие силы, а все транспортные узлы в Карабахе разблокируются.
При этом Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными.
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