В Ереване вспыхнули протесты после заявления о прекращении войны в Карабахе

Напомним, полное прекращение огня в Карабахе начинается с 00.00 мск 10 ноября. Президент России Владимир Путин сделал заявление по поводу прекращения войны в Карабахе. Там будут размещены российские миротворческие силы, а все транспортные узлы в Карабахе разблокируются.

При этом Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными.

