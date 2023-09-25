Зал «Зарядье» отметит пятилетие 1 октября масштабной концертной программой

Завершится праздник гала-концертом в Большом зале «Зарядья» в 20 часов, в нем примут участие известные актеры, а также Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.

До этого в «Зарядье» прошел праздничный концерт ко Дню города Москвы. 10 сентября в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина прозвучали сочинения русских композиторов. В тот вечер зрителей порадовали композиции «Рассвет на Москва-реке» – вступление к опере «Хованщина» и «Ночь на Лысой горе» М. П. Мусоргского, а также «Волшебное озеро» – сказочная картинка для оркестра А. К. Лядова.

Также можно было услышать сюиту из музыки балета «Жар-птица» И. Ф. Стравинского и концерт № 1 для фортепиано с оркестром П. И.Чайковского. Солистом выступил лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский.

