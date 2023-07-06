Зал Зарядье объявил о старте проекта OperaCall для молодых режиссеров

Отмечается, что проект призван поспособствовать становлению и творческой реализации молодых режиссеров. Для участия в нем режиссеры музыкального театра и выпускники режиссерского факультета музыкально-театральных ВУЗов должны подать экспликацию любой русской или зарубежной одноактной оперы c 10 по 24 июля. Указывается, что возраст участников должен составлять до 40 лет.

Так, после отборочного этапа в основную часть будут допущены не больше 20 участников. Основная часть проекта делится на первый, второй этапы и финал. В рамках первого этапа режиссеры должны подготовить и представить постановочный проект оперы по выбору кураторской команды. Для полусценической постановки будут предложены оперы Рахманинова «Алеко», «Скупой рыцарь», «Франческа да Римини», «Монна Ванна», а также опера П.И. Чайковского «Иоланта».

Второй этап – это питч-сессия. Там режиссеры будут презентовать собственные финальные работы и отвечать на вопросы кураторской команды. Подчеркивается, что прошедшие в финал участники получат право реализовать полусценическую постановку в рамках XXIII Международного музыкального фестиваля ArsLonga 18 - 19 ноября в Зале Зарядье.

