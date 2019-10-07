«Ночные Волки» закрыли мотосезон-2019. Фото

Колонна байкеров проехала через центр столицы и завершила свою мото-прогулку в Парке Горького, где участников и зрителей ждала праздничная программа. Здесь выступили лучшие стантрайдеры столицы, мотоаттракцион «Шар Смелости», а также Омар Ханапиев - многократный рекордсмен Книги рекордов.