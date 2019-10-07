«Ночные Волки» закрыли мотосезон-2019. Фото
НСН показывает, как завершился мотосезон-2019 в Москве.
Традиционное закрытие мотосезона-2019 от «Ночных Волков» прошло 5 октября в Москве. Мотопробег, история которого насчитывает более 30 лет, стартовал днем от Московского Байк-Центра.
Колонна байкеров проехала через центр столицы и завершила свою мото-прогулку в Парке Горького, где участников и зрителей ждала праздничная программа. Здесь выступили лучшие стантрайдеры столицы, мотоаттракцион «Шар Смелости», а также Омар Ханапиев - многократный рекордсмен Книги рекордов.
Там же состоялся рок-концерт с участием групп «Ария», «Запрещенные барабанщики», MORDOR и многих других. Завершился главный мото-праздник осени фирменным салютом Байк-Центра и шоу спецэффектов.
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