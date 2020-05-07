Закрыли лазейку автомобильным покойникам

«Проблема в том, что умершим людям не выписывают штрафы. Это был такой способ ухода от ответственности, потому что штраф не может быть выписан умершему человеку. Поэтому эти 300 тысяч автомобилей ездили «ни в чем себе не отказывая». Теперь, после прекращения регистрации, людям придется пойти и вступить в наследство, зарегистрировать машины. Лазейку прикрыли, - сказал эксперт. - Регистрация автомобиля в ГАИ возможна после вступления в право наследования. Этот процесс может растянуться до полугода. Люди, которые еще не вступили в наследство, окажутся в странной ситуации: имущество есть, но пользоваться им нельзя. Тут можно только посоветовать ускорить этот процесс. Других вариантов я не вижу», - отметил эксперт.

Отметим, что при остановке автомобиля с умершим владельцем инспектор ДПС конфискует номера и СТС (для последующего уничтожения), а машину отправляет на штрафстоянку. Водителям в первый раз грозит штраф 500-800 рублей, за повторные нарушения – штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.

