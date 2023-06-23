«Закрутим гайки»: Депутат Бессараб заявила, что Госдума борется с некачественными продуктами

Правительство будет закручивать гайки поставщикам некачественной продукции, а также продавцам таких товаров, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от «Единой России» Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.

«По поручению Вячеслава Володина работает рабочая группа по поводу тех отравлений, которые прошли на территории России из-за некачественных продуктов и напитков. Мы будем, что называется, закручивать гайки. Для, прежде всего, поставщиков и для продавцов продукции. Если эта продукция некачественная, она не должна поступать на продовольственные прилавки», - сказала Бессараб.