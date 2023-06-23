«Закрутим гайки»: Депутат Бессараб заявила, что Госдума борется с некачественными продуктами

Некачественная продукция не должна поступать на полки магазинов, отметила в эфире НСН Светлана Бессараб. 

Правительство будет закручивать гайки поставщикам некачественной продукции, а также продавцам таких товаров, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от «Единой России» Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.

«По поручению Вячеслава Володина работает рабочая группа по поводу тех отравлений, которые прошли на территории России из-за некачественных продуктов и напитков. Мы будем, что называется, закручивать гайки. Для, прежде всего, поставщиков и для продавцов продукции. Если эта продукция некачественная, она не должна поступать на продовольственные прилавки», - сказала Бессараб.

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В свою очередь председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в пресс-центре НСН прокомментировал слова Бессараб и отметил, что на фоне «закручивания гаек» произойдет рост цен.

«Когда государство начинает за что-то бороться, то платить придется нам с вами. Могу дать прогноз на рост цен», - сказал Шелищ.

Ранее, 12 июня, число граждан, отравившихся суррогатным алкогольным напитком «Мистер сидр» в Ульяновской области, выросло до 67. Из них 21 человек умер, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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