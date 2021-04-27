Законы во исполнение послания президента заработают с 1 июля

В нижнюю палату ранее были внесены поправки в законодательство, которые направлены на реализацию президентского послания. Они будут рассмотрены парламентариями во втором чтении. Согласно им планируется назначить ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно для единственных родителей таких детей, а также родителей (законных представителей), в отношении детей которых должна на основании судебного решения осуществляться уплата алиментов.

Также в России предполагается выплачивать ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизации в связи с беременностью после 6 недель. Такие выплаты полагаются семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума региона.

Кроме того, планируется повысить выплату по больничным для тех, кто ухаживает за заболевшим ребенком в возрасте до 7 лет до размера 100% среднего заработка.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал объявленную президентом Путиным единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям со школьниками популизмом. По его мнению, экономический смысл есть только в регулярных выплатах, которые могут повысить уровень жизни граждан.

