Законы во исполнение послания президента заработают с 1 июля

Новые законы во исполнение послания президента вступят в силу с 1 июля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы надеемся, что законы, как только вступят в силу, одномоментно с этим все необходимые нормативные акты будут выпущены, и люди с 1 июля получат дополнительную материальную поддержку», - сказал Володин во время Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.

«Благородно, но не поможет». Экономист о «путинских» выплатах в 10 тысяч рублей

В нижнюю палату ранее были внесены поправки в законодательство, которые направлены на реализацию президентского послания. Они будут рассмотрены парламентариями во втором чтении. Согласно им планируется назначить ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно для единственных родителей таких детей, а также родителей (законных представителей), в отношении детей которых должна на основании судебного решения осуществляться уплата алиментов.

Также в России предполагается выплачивать ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизации в связи с беременностью после 6 недель. Такие выплаты полагаются семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума региона.

Кроме того, планируется повысить выплату по больничным для тех, кто ухаживает за заболевшим ребенком в возрасте до 7 лет до размера 100% среднего заработка.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал объявленную президентом Путиным единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям со школьниками популизмом. По его мнению, экономический смысл есть только в регулярных выплатах, которые могут повысить уровень жизни граждан.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ГосдумаЗаконопроектПослание Федеральному Собранию
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры