Законы во исполнение послания президента заработают с 1 июля
Новые законы во исполнение послания президента вступят в силу с 1 июля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы надеемся, что законы, как только вступят в силу, одномоментно с этим все необходимые нормативные акты будут выпущены, и люди с 1 июля получат дополнительную материальную поддержку», - сказал Володин во время Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.
В нижнюю палату ранее были внесены поправки в законодательство, которые направлены на реализацию президентского послания. Они будут рассмотрены парламентариями во втором чтении. Согласно им планируется назначить ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно для единственных родителей таких детей, а также родителей (законных представителей), в отношении детей которых должна на основании судебного решения осуществляться уплата алиментов.
Также в России предполагается выплачивать ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизации в связи с беременностью после 6 недель. Такие выплаты полагаются семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума региона.
Кроме того, планируется повысить выплату по больничным для тех, кто ухаживает за заболевшим ребенком в возрасте до 7 лет до размера 100% среднего заработка.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал объявленную президентом Путиным единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям со школьниками популизмом. По его мнению, экономический смысл есть только в регулярных выплатах, которые могут повысить уровень жизни граждан.
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