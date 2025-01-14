Законопроекты о защите образования от иностранных агентов внесут в Госдуму

По его словам, новые законопроекты также послужат защите суверенитета России. Пискарев добавил, что комитет рассчитывает внести инициативы в Госдуму до конца января.

Отмечается, что законопроекты подготовили парламентарии комиссии по противодействию иностранному вмешательству.

Сейчас закон уже запрещает иноагентам заниматься просвещением и преподавательской деятельностью, а созданные ими произведения запрещены для распространения среди детей.

Ранее Пискарев заявил, что пакет законопроектов о дополнительных мерах для противодействия деструктивным шагам иноагентов и других антироссийских сил разрабатывают в Госдуме. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

