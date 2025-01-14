Законопроекты о защите образования от иностранных агентов внесут в Госдуму
К внесению в Госдуму готов пакет законопроектов, призванный защитить от влияния иностранных агентов российское образование. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева.
По его словам, новые законопроекты также послужат защите суверенитета России. Пискарев добавил, что комитет рассчитывает внести инициативы в Госдуму до конца января.
Отмечается, что законопроекты подготовили парламентарии комиссии по противодействию иностранному вмешательству.
Сейчас закон уже запрещает иноагентам заниматься просвещением и преподавательской деятельностью, а созданные ими произведения запрещены для распространения среди детей.
Ранее Пискарев заявил, что пакет законопроектов о дополнительных мерах для противодействия деструктивным шагам иноагентов и других антироссийских сил разрабатывают в Госдуме. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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