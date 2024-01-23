В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним, соответствующая инициатива размещена в законодательной базе.
Также проект закона не допускает розничную торговлю такими напитками в потребительской таре объемом более 500 миллилитров.
До этого в Госдуму внесли проект об обязательной маркировке энергетических напитков надписями об их вреде. Потребительская тара напитков должна маркироваться контрастной предупредительной надписью «Чрезмерное употребление тонизирующих (энергетических) напитков вредит Вашему здоровью».
Маркировка о вреде не заставит россиян отказаться от энергетических напитков, необходимо на законодательном уровне запретить продажу несовершеннолетним, заявил «Радиоточке НСН» глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru