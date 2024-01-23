В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

До этого в Госдуму внесли проект об обязательной маркировке энергетических напитков надписями об их вреде. Потребительская тара напитков должна маркироваться контрастной предупредительной надписью «Чрезмерное употребление тонизирующих (энергетических) напитков вредит Вашему здоровью».

Маркировка о вреде не заставит россиян отказаться от энергетических напитков, необходимо на законодательном уровне запретить продажу несовершеннолетним, заявил «Радиоточке НСН» глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

