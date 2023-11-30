«Иногда можно баночку»: Врач предостерегла от передозировки энергетиками

Белоусова указала на большую опасность энергетиков для молодого организма, у которого еще не до конца сформировалась сердечно-сосудистая система.

«Энергетики опасны для молодых людей, у которых еще немного не зрелая сердечно-сосудистая система, из-за чего энергетики могут вызвать как гипертонию, так и гипотонию. Если человек пьет энергетики бесконтрольно, то тут могут случаться разные сердечно-сосудистые катастрофы, которые и случаются, почему и возник вопрос маркировки. Энергетики вредны, так как повышают риск сердечно-сосудистых проблем», - заключила врач.



Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы обсуждают идею ввести «обезличенные» пачки сигарет: без корпоративных логотипов, цветов и товарных знаков. Яркие пачки сигарет привлекают детей и подростков, «обезличенные» упаковки без логотипов уберегут потенциальных курильщиков, заявил член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков «Радиоточке НСН».

