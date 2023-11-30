«Иногда можно баночку»: Врач предостерегла от передозировки энергетиками

Врач Анна Белоусова рассказала НСН, для кого энергетики более опасны и как не столкнуться с передозировкой.

Ситуации, когда энергетики могут действительно понадобиться, случаются не так уж и редко, но перебарщивать с такими напитками нельзя, заявила в беседе с НСН врач-диетолог Анна Белоусова.

Ранее в Госдуму внесли проект об обязательной маркировке энергетических напитков надписями об их вреде. Потребительская тара напитков должна маркироваться контрастной предупредительной надписью «Чрезмерное употребление тонизирующих (энергетических) напитков вредит Вашему здоровью». Белоусова указала на то, что иногда употребление энергетиков может быть оправданным.

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«Когда очень надо, то можно. Есть ситуации, когда энергетики могут действительно понадобиться. Например, если человек гипотоник. У него может быть неконтролируемая гипотония, давление может упасть из-за погоды. Обычно он живет с давлением 110 на 80, а когда плохая погода, давление падает до 90 на 60, что вызывает сонливость, вялость, плохое самочувствие, человек не может сосредоточиться ни на чем. Вот здесь можно употребить энергетик. Когда человек без острой гипертонии, с обычным давлением, когда ему надо доработать, проснуться, буквально один-два дня доделать отчет или подготовиться к экзамену, тогда можно. По баночке, не больше. Это, в общем-то, не страшно. Обычно в составе энергетиков кофеин, бодрящие компоненты просто», - сказала собеседница НСН.

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По ее словам, чрезмерное употребление энергетиков может вызвать передозировку.

«Если человек едет за рулем долгое время, до дома остается полтора часа, а он начинает засыпать, тогда стоит выпить энергетик, это оправдано, ведь иначе он может создать аварийную ситуацию. Если же он едет шесть часов и через каждые два часа выпивает энергетик, то это не дело, ведь у энергетиков может быть передозировка, когда организм уже говорит: «Все, хватит, ты меня достал». Потом организм роняет давление и включает сонливость», - предупредила врач.

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Белоусова указала на большую опасность энергетиков для молодого организма, у которого еще не до конца сформировалась сердечно-сосудистая система.

«Энергетики опасны для молодых людей, у которых еще немного не зрелая сердечно-сосудистая система, из-за чего энергетики могут вызвать как гипертонию, так и гипотонию. Если человек пьет энергетики бесконтрольно, то тут могут случаться разные сердечно-сосудистые катастрофы, которые и случаются, почему и возник вопрос маркировки. Энергетики вредны, так как повышают риск сердечно-сосудистых проблем», - заключила врач.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Чалабов
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