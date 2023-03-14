Законопроект об упрощённом признании военных погибшими и пропавшими внесён в Госдуму

Проект закона об упрощённом признании погибшими и пропавшими без вести военнослужащих внесён в нижнюю палату парламента РФ. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Первый вице-спикер Совета Федерации рассчитывает, что законодательная инициатива будет принята депутатами максимально быстро. Как пояснил Турчак, на сегодня для подтверждения смерти без вести пропавшего военного необходимо ожидать два года с момента окончания боевых действий.