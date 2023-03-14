Законопроект об упрощённом признании военных погибшими и пропавшими внесён в Госдуму
Проект закона об упрощённом признании погибшими и пропавшими без вести военнослужащих внесён в нижнюю палату парламента РФ. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Первый вице-спикер Совета Федерации рассчитывает, что законодательная инициатива будет принята депутатами максимально быстро. Как пояснил Турчак, на сегодня для подтверждения смерти без вести пропавшего военного необходимо ожидать два года с момента окончания боевых действий.
По словам политика, такая долговременная и запутанная бюрократическая процедура может надолго оставить семьи погибших бойцов без денежных выплат и другой положенной помощи, передает RT.
В законопроекте предлагается признавать военнослужащего погибшим, если его смерть подтвердит командир, который был свидетелем этого. В случае отсутствия свидетелей, признание военного пропавшим без вести будет занимать не более шести месяцев.
Как отмечает НСН, сегодня же Госдума приняла законопроект о защищать добровольцев спецоперации на Украине от дискредитации.
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