Законопроект об обязательной регистрации собак и кошек направили в Госдуму
Госдума получила внесенный законодательным собранием Челябинской области законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Об этом пишет «Интерфакс».
Документ предлагает внести изменения в закон «Об ответственном обращении с животными» и обязать владельцев регистрировать своих домашних питомцев. При этом порядок регистрации определяет уполномоченные региональные органы власти.
По мнению депутатов, предложенная инициатива упростит возврат потерянных животных владельцам и сократит количество умышленно брошенных кошек и собак.
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