Законопроект об обязательной регистрации собак и кошек направили в Госдуму

Госдума получила внесенный законодательным собранием Челябинской области законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Об этом пишет «Интерфакс».

Документ предлагает внести изменения в закон «Об ответственном обращении с животными» и обязать владельцев регистрировать своих домашних питомцев. При этом порядок регистрации определяет уполномоченные региональные органы власти.