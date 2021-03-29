Законопроект об обязательной регистрации собак и кошек направили в Госдуму

Госдума получила внесенный законодательным собранием Челябинской области законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Об этом пишет «Интерфакс».

Документ предлагает внести изменения в закон «Об ответственном обращении с животными» и обязать владельцев регистрировать своих домашних питомцев. При этом порядок регистрации определяет уполномоченные региональные органы власти.

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По мнению депутатов, предложенная инициатива упростит возврат потерянных животных владельцам и сократит количество умышленно брошенных кошек и собак.



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