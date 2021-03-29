Законопроект о запрете удаления когтей у кошек внесен в Госдуму
Мосгордума (МГД) просит Государственную думу на законодательном уровне запретить хирургическое удаление когтей у кошек (онихэктомию), при которой когти удаляют вместе с ногтевой фалангой пальцев. Внесенный в Госдуму документ опубликован в думской базе данных.
В пояснительной записке к документу указано, что большинство российских ветеранов-специалистов считают проведение подобных операций без показаний недопустимым. Авторы законопроекта предлагают ограничить «проведение на животных процедур в лечебных целях».
Также закон о защите животных хотят дополнить запретом причинения непереносимой боли и вреда здоровью в лечебных целях. В список запрещенных операций войдут любые хирургические вмешательства без ветеринарных показаний, направленные на изменение анатомических или физиологических качеств животных.
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