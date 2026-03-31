Арестованный в Польше археолог Бутягин пожаловался на разлуку с Эрмитажем

Российский археолог Александр Бутягин, находящийся под арестом в Польше, в письме сотрудникам Эрмитажа рассказал, что скучает по работе и музею. Об этом сообщили в самом Эрмитаже.

Письмо ученого было передано в музей через сотрудников российского посольства в Польше. В нем Бутягин поблагодарил коллег за поддержку и отметил, что чувствует себя нормально, однако ему тяжело находиться вдали от Эрмитажа. По его словам, единственной проблемой остается само пребывание в СИЗО.