Арестованный в Польше археолог Бутягин пожаловался на разлуку с Эрмитажем

Российский археолог Александр Бутягин, находящийся под арестом в Польше, в письме сотрудникам Эрмитажа рассказал, что скучает по работе и музею. Об этом сообщили в самом Эрмитаже.

Письмо ученого было передано в музей через сотрудников российского посольства в Польше. В нем Бутягин поблагодарил коллег за поддержку и отметил, что чувствует себя нормально, однако ему тяжело находиться вдали от Эрмитажа. По его словам, единственной проблемой остается само пребывание в СИЗО.

В Госдуме призвали к ответным мерам из-за экстрадиции археолога Бутягина

Бутягин был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины, где его обвиняют в проведении незаконных археологических работ в Крыму. В марте суд в Варшаве признал допустимой его экстрадицию, однако защита заявила о намерении обжаловать это решение.

Ученый является автором ряда научных работ, в том числе посвященных античному городу Мирмекию, и занимает должность заведующего сектором отдела античного мира Эрмитажа, передает «Радиоточка НСН».

