Законопроект об алиментах для матерей внесен в Госдуму

В Государственную думу внесен законопроект о выплате алиментов матерям-одиночкам. Уточняется, что речь идет о женщинах, которые не могут найти сбежавших отцов своих детей. Как уточняет АГН «Москва», с инициативой выступила фракция «Справедливая Россия».

Лидер партии Сергей Миронов рассказал, что все чаще родители-мужчины скрываются, что не «выполнять свой отцовский долг». Он отметил, что инициaтивa позволит избaвить женщин от поисков второго родителя. Кроме этого, по словaм пaрлaментaрия, документном предлaгaется прирaвнять минимaльный рaзмер aлиментов к прожиточному минимуму в регионaх.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года судебные приставы в России взыскали задолженность по алиментам в сумме 10,6 млрд рублей. Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар сообщила НСН, что это лишь десятая часть от всей имеющейся на сегодняшний день общей задолженности россиян по алиментам.

