Законопроект о защите россиян в связи с действиями зарубежных стран внесен в Госдуму

В Госдуму внесён правительственный законопроект о защите россиян в связи с недружественными действиями и зарубежных стран и международных организаций, сообщает RT.

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Документ содержит положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты граждан, говорится в пояснительной записке к проекту.

Основные положения связаны с содействием занятости населения России, обеспечением наличия лекарств и медицинских изделий, предоставления социальной помощи и пенсионного обеспечения, а также мер, обеспечивающих защиту прав и интересов российских граждан, проходивших обучение за границей и вынужденно прекративших его.

Напомним, руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева заявила, что мошенники стали использовать ввод санкций против России для обмана россиян. Начальник отдела ИБ «СёрчИнформ» Алексей Дрозд, в свою очередь, добавил, что защитить средства от санкций на «безопасном счётe» мошенники предлагают не только по телефону, но и в соцсетях.

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ФОТО: РИА Новости
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