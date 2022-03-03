В США рассмотрят законопроект о санкциях против всех госкомпаний РФ
3 марта 202200:59
В Конгресс США внесен законопроект, предполагающий введение санкций против всех госкомпаний РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Документ внесен сенаторами-республиканцами. Санкции вводятся в связи с вторжением РФ на украинскую территорию.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru