В США рассмотрят законопроект о санкциях против всех госкомпаний РФ

В Конгресс США внесен законопроект, предполагающий введение санкций против всех госкомпаний РФ. Об этом сообщает ТАСС.

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Документ внесен сенаторами-республиканцами. Санкции вводятся в связи с вторжением РФ на украинскую территорию.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСША
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