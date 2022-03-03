В США рассмотрят законопроект о санкциях против всех госкомпаний РФ

Документ внесен сенаторами-республиканцами. Санкции вводятся в связи с вторжением РФ на украинскую территорию.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

