Законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива внесли в Госдуму
Депутаты от партии «Справедливая Россия - За правду» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива. Документ доступен в электронной базе нижней палаты парламента.
По мнению авторов инициативы, так как прямая реклама спиртных напитков запрещена, то многие компании скрытно продвигают алкогольное пиво, рекламируя его безалкогольные варианты.
«Закон направлен на ограничение влияния рекламы безалкогольного пива, которая способствует популяризации алкогольных брендов и формирует у несовершеннолетних ассоциации с употреблением спиртных напитков», - говорится в пояснительной записке.
Также документом предусматривается исключение возможности использования логотипов, торговых марок и фирменного стиля алкогольных напитков при рекламе безалкогольной продукции.
Ранее в Великобритании неизвестные похитили грузовик с сотнями бочек пива Guinness, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru