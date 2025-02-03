СМИ: Российские пивовары регистрируют схожие с западными названия
Российские производители пива все чаще регистрируют названия брендов, схожие с зарубежными наименованиями. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, холдинг «Объединенные пивоварни», известный ранее как Heineken, подал заявку на регистрацию торгового знака Gold Bier Pilsner. Это название ассоциируется у многих покупателей с чешским напитком Pilsner и одноименным сортом пива, востребованным на российском рынке. Уточняется, что под новым названием производитель намерен продавать пиво и безалкогольные напитки.
Как заявили НСН в пресс-службе пресс-службе компании "Объединенные Пивоварни", выпуск бренда был связан с традиционной востребованностью сорта пилснер в России и стабильным ростом его доли на рынке в последние годы.
"Стоит заметить, что в данном контексте идет речь о пилснере как об одной из разновидностей лагера", - отметил производитель.
По словам совладельца дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игоря Хавского, повышение пошлины на импорт в РФ пива из недружественных стран может привести к заметному снижению продаж подобной продукции в рознице на фоне значительного подорожания в среднем на 40–50%.
Ранее сообщалось, что в 2024 году в России исключили 35 юрлиц из реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Среди причин, по которым предприятиям запретили варить пиво, - отсутствие документов на оборудование и договора аренды помещения, несоответствие адреса и другие факторы, напоминает «Радиоточка НСН».
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