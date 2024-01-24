В Рязанской области запретили продавать алкоголь в День студента

Власти Рязанской области ввели запрет на розничную продажу алкогольных напитков в День российского студенчества 25 января, сообщила пресс-служба правительства региона.

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«В регионе будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции», - сказано в сообщении.

В областном правительстве уточнили, что мера не касается реализации алкогольных напитков в заведениях общественного питания.

Как пишет Reuters, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде откроют первый в королевстве магазин с алкоголем. Он будет обслуживать дипломатов, которые не исповедуют ислам, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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