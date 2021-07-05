Законопроект о правилах установки камер на дорогах внесен в Госдуму

Проект закона о порядке установки камер на дорогах внесен в Госдуму. Документ призван защитить водителей от необоснованных штрафов с камер фиксации нарушений правил дорожного движения.

Авторы инициативы - первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и его первый заместитель Ирина Рукавишникова.

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Предполагается, что поправки будут внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Они вводят единые требования к автоматическим дорожным фото- и видеокамерам, правилам их применения, а также к полученным фото- и видеозаписям. В документе прописаны нормы размещения камер, их обозначения и информирования о местах размещения. Определять обязательные требования будет правительство РФ.

По словам Турчака, сейчас автолюбители часто вынуждены оспаривать свои штрафы из-за того зафиксированные нарушения ПДД не соответствуют действительности. Происходит это из-за того, что камеры дают регулярные сбои. Они фиксируют нарушения автоматически, после чего штраф назначается в упрощенном порядке через портал «Госуслуги».

Законопроект должен снизить число неправильно начисленных штрафов, сообщает пресс-служба «Единой России».

Ранее управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал, что отправившихся за город автомобилистов могут ждать штрафы за отсутствие огнетушителя, аптечки и светоотражающего жилета. Он также призвал не забывать о правилах перевозки детей и животных, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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