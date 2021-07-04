ГИБДД Москвы закупило автомобили без ведомственной окраски
В Москве ГИБДД закупила автомобили без ведомственной окраски, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава столичной Госавтоинспекции Александр Быков.
По его словам, это необходимо, чтобы вести скрытое наблюдение за нарушителями правил дорожного движения. Машины без окраски работают «совместно с патрульными автомобилями, которые имеют соответствующую цветографическую окраску».
Как отметил Быков, сотрудники в неприметных автомобилях будут фиксировать нарушения правил дорожного движения, однако останавливать нарушителей станут только инспекторы на дороге.
Ранее глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил, что в ведомстве рассматривается вопрос об увеличении максимально допустимой скорости движения транспорта до 150 км/ч. Она будет действовать только на некоторых дорогах — где это безопасно.
Завкафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султан Жанказиев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что дорог, которые смогут выдержать такую нагрузку, в стране мало.
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