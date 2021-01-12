Законопроект о компенсации за незаконные задержания граждан внесен в Госдуму РФ
Законопроект о госкомпенсации за незаконные задержания граждан внесен в Госдуму РФ, передает «Интерфакс».
Автором законопроекта с поправками в Гражданский кодекс является зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.
Поправками предлагается наделить россиян правом на денежную компенсацию от государства за незаконное административное задержание, незаконное задержание в качестве подозреваемого и другие действия органов дознания, предварительного следствия, прокуратур и судов.
Ранее во вторник адвокат Людмила Айвар в эфире НСН рассказала, насколько часто полиция неправомерно задерживает граждан и какую ответственность несет за это.
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