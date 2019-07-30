Законопроект о бездомных животных внесен в Госдуму

В соответствии с инициативой, с 1 января 2022 года животных, у которых нет хозяев, надлежит передавать в специализированные приюты. Как сообщает Москва 24, такое предложение связано с тем, что на сегодняшний день минимальное число существующих приютов способно отвечать указанным в уже существующем документе требованиям. Кроме того, в некоторых субъектах страны они и вовсе не построены.

Ранее в эфире НСН руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв рассказал, как животные переносят утрату хозяев.

