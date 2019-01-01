Кинолог порекомендовал пожилым москвичам заводить небольших собак

Кинологи рассказали о том, каких собак лучше заводить пожилым жителям столицы. Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев заявил, что это должны быть животные небольших пород, которые не требуют при уходе за собой серьезных физических нагрузок.

Также Голубев отметил, что маленькие собаки неприхотливы в содержании, а также хорошо поддаются воспитанию. Специалист советует пожилым москвичам из всего длинного списка пород, относящихся к этой группе, более обратить снимание на такие породы, как русская цветная болонка, померанский или малый шпиц, русский той или чихуахуа.

Добавим, ранее президент Российской кинологической федерации рассказал, что наши соотечественники предпочитают называть своих питомцев в честь популярных киноактеров, киногероев, а также греческих богов.

Ранее НСН сообщала, что кинологические подразделения МВД России будут постепенно отказываться от мелких пород собак и лабрадоров. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил начальник Центра кинологического обеспечения МВД полковник полиции Сергей Качкин. Полковник подчеркнул, что кинологам иногда приходится сталкиваться с вооруженными преступниками, поэтому очень важно, чтобы пес смог прийти на помощь хозяину. Животные мелких пород для этого подходят в меньшей степени. Что касается лабрадоров, то у этих собак агрессия является дисквалифицирующим фактором.

